Yordi Teijsse met een hattrick belangrijk voor winnend Quick Boys Teijsse was met drie doelpunten zeer productief voor Quick Boys (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Quick Boys heeft in een aantrekkelijk duel met 3-5 gewonnen van Spijkenisse. Bij de Katwijkers was Yordi Teijsse op schot met drie treffers. De overwinning is alleen goed voor de rangschikking aan het einde van het seizoen. Voor de nacompetitie is de club alleen nog formeel in de race.

Teijsse scoorde voor het eerst sinds zijn rentree weer. De topscorer van de derde divisie was na een ruzie met Dirk Kuijt tijdelijk geschorst door de club. De spits was onder andere trefzeker vanuit een vrije trap. Vlak na rust leek alles in orde voor de ploeg van Nieuw Zuid toen er een 1-4 tussenstand op het bord stond. Spijkenisse kwam echter binnen no time terug tot 3-4 waarna Hamza Boukhari de wedstrijd in het slot gooide voor Quick Boys. Scoreverloop Spijkenisse - Quick Boys: 3-5 (1-3): 0-1 Teijsse, 1-1 Van Dommelen, 1-2 Van Nieuwkerk, Teijsse 1-3, Teijsse 1-4, 2-4 Van Dommelen, 3-4 Adams, 3-5 Boukhari