Lisse verliest punten en spelers na duel tegen IJsselmeervogels

Brian van der Werff eiste in Spakenburg een negatieve hoofdrol op (foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse is met 2-0 ten onder gegaan tegen IJsselmeervogels. De eindstand was al bij rust bereikt. Bij de ploeg uit de Bollenstreek moesten Niels Buijs en Luca Tarani geblesseerd worden gewisseld. Beide spelers zijn volgende week waarschijnlijk niet inzetbaar. Daarnaast eiste ook keeper Brian van der Werff een negatieve rol op.

De tweede helft had Lisse kans op meer. De ploeg van Robert de Ruiter leefde op en kwam vaak voor het doel van de thuisploeg. Het mocht echter niet baten. Het duel werd aan het einde grimmig door een opstootje. Lisse-doelman Van der Werff schoot de bal keihard in de dug-out van IJsselmeervogels waarna de spelers elkaar te lijf gingen. Hiervoor kreeg de keeper zijn zevende(!) gele kaart van het seizoen waardoor hij volgend weekend geschorst is. Intern worden er waarschijnlijk ook maatregelen tegen de keeper genomen.

Lisse heeft alle spelers nodig in de laatste fase van de competitie. De ploeg komt in aanmerking voor de nacompetitieplaatsen en moet nog spelen tegen Hardenberg, Lienden en Jong Sparta. Die laatste twee zitten ook nog in de gevarenzone.

Scoreverloop IJsselmeervogels - FC Lisse 2-0 (2-0) 1-0 Markiet, 2-0 Van de Laar