Katwijk doet goede zaken voor het kampioenschap na simpele overwinning

KATWIJK - Katwijk heeft dankzij een 4-0 overwinning op de De Dijk goede zaken gedaan voor het kampioenschap. De club houdt een voorsprong van drie punten op Kozakken Boys met een wedstrijd minder gespeeld. Robbert Susan was belangrijk voor de oranjehemden met twee doelpunten.

De eerste helft was niet denderend van Katwijk. Wel mocht Susan van elf meter aanleggen en zo de ruststand bepalen. Na tien minuten in de tweede helft had Katwijk de buit binnen. Wederom Susan en Kilian Berkhout scoorden. Daarna bouwde Katwijk de score uit tot 4-0.

Na een verliespartij tegen De Treffers en gelijkspel tegen VVSB was de overwinning broodnodig. Komende dinsdag speelt Katwijk het inhaalduel tegen Jong Sparta. Bij winst pakken ze een voorsprong van zes punten op Kozakken Boys. Er staan na dat duel nog drie duels op het programma.

Scoreverloop Katwijk - De Dijk: (1-0) 1-0 Susan, 2-0 Berkhout, 3-0 Susan, 4-0 Mengerink