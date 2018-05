Rijnsburgse Boys bindt rodelantaarndrager aan de zegekar

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft in een wedstrijd om des keizers baard met 3-1 gewonnen van Achilles '29. In een gezapig treffen wist Maikey Parami twee keer te scoren.De al gedegradeerde club uit Groesbeek scoorde nog wel tegen, maar kwam simpelweg kwaliteit tekort om er een leuk duel van te maken.

Rijnsburgse Boys zal in de drie duels die volgen ook weinig invloed kunnen uitoefenen op het verloop van de competitie. De geelzwarten spelen nog tegen Koninklijke HFC, Barendrecht en GVVV. Ploegen die ook nergens meer voor voetballen. Het enige wat in gevaar kan komen is een plaats in het linkerrijtje. De ploeg van Pieter Mulders staat op dit moment zesde met vijf punten voorsprong op plek tien.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Achilles '29 3-1 (2-1) 1-0 Parami, 2-0 Parami, 2-1 Dias de Oliveira, 3-1 Strooker