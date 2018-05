Put your hands up! Festivals barsten los op zonnige Bevrijdingsdag

REGIO - Muziek en zonneschijn: het is een stralende dag om de bevrijding te vieren. De Bevrijdingsfestivals in de regio zijn zaterdag losgebarsten. In Zoetermeer begon dat met de ontvangst van het Bevrijdingsvuur en een optreden van de Marinierskapel der Koninklijke Marine, samen met René van Kooten. De eerste grote act in Den Haag was DJ Fedde le Grand.

René van Kooten trad samen met het Marinierskapel op met het nummer Viva la Vida van Coldplay. Voor de zanger en musicalster is het extra bijzonder, hij komt namelijk uit Zoetermeer. 'Dit is heerlijk, ik woon hier tweehonderd meter vandaan', vertelt hij aan Omroep West. 'Hierna dus lekker mijn slippers aan en van de muziek genieten.'



Bevrijdingsfestival Den Haag

Later op de dag zijn er in Zoetermeer nog optredens van Douwe Bob, Kenny B, Diggy Dex en Jett Rebel.

Ook het Bevrijdingsfestival op het Malieveld in Den Haag is van start. Vanaf 13.00 uur ging het publiek daar al helemaal los op de muziek van DJ Fedde le Grand, die één van de drie Amabasseuders van de Vrijheid is.



Leiden en Alphen

Verder treden onder meer Rondé, saxofoniste Candy Dulfer en The Voice-finalist Samantha Steenwijk op. Haagse acts Di-rect en dj Matsoe Matsoe sluiten het festival in Den Haag af.

In Alphen aan den Rijn wordt dit jaar voor de derde keer het Bevrijdingsfestival op het Rijnplein gehouden. De hoofdact wordt verzorgd door Glennis Grace. Daarnaast treden onder anderen Helemaal Top en The Roostriders op. Het gratis festival begint rond 15.30 uur en wordt afgesloten door The Partysquad.

Ook in Leiden wordt Bevrijdingsdag gevierd met een gratis feest op het Hooglandse Kerkplein. De line-up bestaat daar uit Kees van Hondt, Dean and the Moonboys, SEBBA en The Local 6.



Zonnebrand

Vergeet je tussen het feesten door ook niet even in te smeren, want het is behoorlijk lekker weer. Er is geen wolk te zien en de temperatuur is zaterdagmiddag rond de 20 graden.

LEES OOK: Liberty Tour rijdt bevrijdingstocht door de regio