Gewonden bij steekpartij in Den Haag, verdachte neergeschoten Foto: Regio15

DEN HAAG - Op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag heeft zaterdag steekpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn drie gewonden gevallen. De politie heeft de verdachte in zijn been geschoten.

Onbekend is nog wat precies de aanleiding was en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De politie heeft de omgeving afgezet. Een arrestatieteam en hulpdiensten zijn ter plaatse.