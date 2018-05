Verwarde man steekt drie mensen neer in Den Haag, verdachte neergeschoten

DEN HAAG - Op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag heeft zaterdag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn drie gewonden gevallen. De politie heeft de verdachte in zijn been geschoten.

Onbekend is nog wat precies de aanleiding was en hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De politie heeft de omgeving afgezet. Een traumahelikopter was opgeroepen, maar is inmiddels weer vertrokken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Onbekend is nog hoe ze er aan toe zijn.De steekpartij vond plaats in de omgeving van de Haagse Hogeschool en station Hollands Spoor. De verdachte van de steekpartij is bekend bij de politie in verband met verward gedrag.

