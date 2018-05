Deel dit artikel:











IN BEELD: Zon, muziek, dans en vrijheid in Den Haag Genieten van de zon op het Bevrijdingsfestival. (Foto: Omroep West) Randy (62) is crossdresser en geniet op het Malieveld van zijn vrijheid. (Foto: Omroep West) Er waren niet alleen op het Malieveld optredens, ook in het gebouw van de Tweede Kamer. Onder andere Samantha Steenwijk. (Foto: Tweede Kamer) Met dankzij het weer kwamen er tienduizenden mensen naar het festival. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Onder een strakblauwe hemel en een heerlijk zonnetje kon er in heel de regio genoten worden van verschillende Bevrijdingsfestivals. De grootste is het festival in Den Haag, waar tienduizenden bezoekers op af zijn gekomen. Onder meer op het Malieveld en in de binnenstad van Den Haag zijn optredens, dansvoorstellingen, lezingen en meer.

Onze verslaggever Curt Fortin is de hele middag al op en rond het Malieveld en heeft bijzondere gesprekken met bezoekers van het festival. Zo kwam hij de 62-jarige Randy tegen, die graag in vrouwenkleding loopt. Hij loopt vandaag trots op het Malieveld.



Ook de 28-jarige Bas is een opvallende verschijning. Hij vertelt over zijn vrijheid.



Twintig graden

Met temperaturen boven de twintig graden in onze regio was het zaterdag heerlijk toeven op de verschillende festivals. Op het Malieveld traden onder meer de rapformatie SBMG, Fab Morvan van Milli Vanilli en Candy Dulfer op.

Het Bevrijdingsfestival in Den Haag duurt nog tot zaterdagavond 23.00 uur, dan wordt de boel afgesloten door de DJ's Tony Star en Matsoe Matsoe. LEES OOK: KIJK TERUG: De Nationale Kinderherdenking in Madurodam