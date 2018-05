Heftige beelden opgedoken van aanhouding verdachte na steekpartij

DEN HAAG - Er zijn heftige beelden opgedoken van de aanhouding van de verdachte op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag. De man zou kort daarvoor drie mensen hebben neergestoken. Op de beelden is te zien dat de verdachte meerdere malen door de politie wordt beschoten.

WAARSCHUWING: De bovenstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Wat de toedracht van de steekpartij is, is nog onduidelijk. De steekpartij zou vermoedelijk zijn begonnen in een nabijgelegen shisha lounge.

Volgens de politie is de verdachte een verwarde man die vanwege zijn gedrag bekend was bij de politie.

