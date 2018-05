Deel dit artikel:











Burgemeester Krikke over steekpartij: 'Geen signalen dat er meer speelt' Pauline Krikke, burgemeester van Den Haag (Foto: ANP)

DEN HAAG - Volgens burgemeester Pauline Krikke is de man die zaterdag werd aangehouden na een steekpartij in Den Haag een verwarde man. 'Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt dan dit', laat de burgemeester weten in een reactie.

In een reactie zegt de burgemeester verder dat zij de situatie 'serieus neemt' en de zogeheten driehoek heeft opgestart. In die driehoek zitten de burgemeester, de politie en de officier van justitie. 'Alle zorg gaat nu uit naar de slachtoffers. De Politie en Rijksrecherche zijn bezig met onderzoek', zo laat Krikke weten in de reactie. Wat de toedracht van de steekpartij is, is nog altijd onduidelijk. De steekpartij zou vermoedelijk zijn begonnen in een nabijgelegen shisha lounge. LEES OOK: Heftige beelden opgedoken van aanhouding verdachte na steekpartij