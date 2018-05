Verdachte steekpartij in Den Haag is 31-jarige Hagenaar

DEN HAAG - De man die wordt verdacht van het neersteken van drie mensen op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag is een 31-jarige Hagenaar. Dat meldt de politie. De slachtoffers zijn een 21-jarige Zoetermeerder, een 41-jarige Hagenaar en iemand waarvan wie de identiteit nog niet bekend is.

De politie kreeg zaterdagmiddag rond 15.00 uur een melding dat de 31-jarige Hagenaar drie mensen had neergestoken. Agenten hebben de man in zijn been geschoten en aangehouden. Daarna is hij vervoerd naar het ziekenhuis.

Ook landde er een traumahelikopter met een medisch team aan boord. De drie slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hen gaat.



'Geen signalen dat er meer speelt'

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft inmiddels laten weten dat er 'op dit moment geen signalen zijn dat er meer speelt dan dit'. Volgens de burgemeester is de verdachte een verwarde man. In een reactie zegt de burgemeester verder dat zij de situatie 'serieus neemt' en de zogeheten driehoek heeft opgestart. In die driehoek zitten de burgemeester, de politie en de officier van justitie.

