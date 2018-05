‘Ik was met mijn moeder in de keuken en toen hoorde ik schoten’

DEN HAAG - 'Zo iets ernstigs hebben wij in de buurt nog nooit meegemaakt', zegt buurtbewoner Sarita. Aan de overkant van het huis van haar moeder op de Rijswijkseweg in Den Haag werd zaterdag middag een verwarde man door de politie neergeschoten, nadat hij drie mensen had neergestoken rond het Johanna Westerdijkplein.

'Ik was met mijn moeder in de keuken en mijn broer stond in de galerij. En ineens hoorde wij, denk ik, een stuk of vier schoten. Daarna hoorden we nog ongeveer drie schoten. Vervolgens liepen we snel naar de galerij toe.'

Even daarvoor steekt de 31-jarige verwarde man uit Den Haag drie mensen neer, vlakbij sisha lounge Nova in de buurt van de Haagse Hogeschool en station Hollands Spoor. Uiteindelijk wordt hij door de politie aan de overkant van het huis van de moeder van Sarita door de politie in zijn been geschoten en gearresteerd.



Onder schot

'Aan de kant van de Haagse Hogeschool zagen we heel veel politie en er werd een meneer onder schot gehouden', gaat Sarita verder. 'Hij lag al op het fietspad en hij was aan het bloeden. De politie hield hem zeker een kwartier onder schot.'

'Mijn broer zag mensen aan de andere kant van het flatgebouw neerduiken. Die dachten waarschijnlijk: we moeten naar beneden met ons lichaam, want anders worden wij ook geraakt.'



'Geen signalen dat er meer speelt'

Burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, reageerde naar de steekpartij van de verwarde man: 'Op dit moment zijn er geen signalen dat er meer speelt dan dit.' Ze laat verder weten dat ze de situatie serieus neemt en de driehoek heeft opgestart. In die driehoek zitten de burgemeester, de politie en de officier van justitie.

Sarita is vooral geschrokken. 'Een angstig moment, vooral voor mijn moeder. Zij is erg geschrokken. Het is best wel heftig allemaal.'

LEES OOK: Heftige beelden opgedoken van aanhouding verdachte na steekpartij