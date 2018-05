Deel dit artikel:











Duizenden bezoekers op Bevrijdingsfestival Zoetermeer Duizenden mensen kwamen naar de Markt. (Foto: Charlie Aptroot)

ZOETERMEER - Het is niet één van de 'officiële' festivals, maar het Bevrijdingsfestival in Zoetermeer is langzaam aan een echte klassieker in onze regio. Ook bij de editie van dit jaar was het bomvol op de Markt in de stad.

Duizenden bezoekers kwamen samen om vrijheid te vieren met optredens van onder meer René van Kooten, Douwe Bob, Jett Rebel, Kenny B en Diggy Dex.



