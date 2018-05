ZZ Leiden wint en bereikt halve finales play-offs

LEIDEN - ZZ Leiden heeft de halve finales van de play-offs bereikt. De ploeg won zaterdagavond in eigen huis met 66-55 van Aris Leeuwarden.

In de Vijf Meihal heeft ZZ Leiden het drieluik tegen Aris Leeuwarden winnend afgesloten. Het initiatief in de eerste twee kwarten was voor de bezoekers, maar na de rust wist de ploeg van trainer/coach Paul Vervaeck het tij in de laatste twee kwarten te keren.

Na een eerdere winst in eigen huis tegen de ploeg uit Friesland (85-77), verloor de ploeg uit Leiden afgelopen donderdag in Leeuwarden (64-55). In de halve finales moet ZZ Leiden het opnemen tegen Landstede Basketbal, om te beginnen aanstaande dinsdag, op bezoek, in Zwolle.