'Ik draaide mij om en zag dat een man zijn keel werd doorgesneden' Verdachte steekpartij op Johanna Westerdijkplein in Den Haag gearresteerd. (Foto: Regio15)

DEN HAAG - 'Ik hoorde een meisje achter mij schreeuwen. Ik draaide mij om en toen zag ik dat een man in een groen gewaad een andere man van achteren aanviel en zijn keel doorsneed'. Dat zegt een getuige die vlakbij het Johanna Westerdijkplein aan het vissen was. Zaterdagmiddag werd daar een verwarde man door de politie neergeschoten nadat hij drie mensen had neergestoken.

De 32-jarige getuige, die liever niet met naam genoemd wil worden, zat zaterdagmiddag nietsvermoedend te vissen aan het water bij de Haagse Hogeschool toen hij geschreeuw achter zich hoorde. Hij draaide zich om en zag dat een man van achteren werd vastgepakt door een man met een mes. 'Eerst dacht ik nog dat het een studentengrap was, maar toen zag ik overal bloed. Ik zag dat hij de keel van de man doorsneed.' Daarna loopt de man met het mes op de getuige af. 'Ik heb hem recht in zijn ogen aangekeken. Het was alsof hij langs mij heen keek.' De getuige vertelt dat hij op dat moment aanstalten wilde maken om het water in te springen. 'Toen ik dat deed, liep de man weer weg.'

Achtervolging De man met het mes loopt volgens de getuige daarna door over de brug richting de Haagse Hogeschool. 'Ik ben samen met omstanders achter de man aangerend om andere mensen te waarschuwen. Inmiddels hadden twee meisjes zich ontfermd over de man die was neergestoken'. Andere slachtoffers heeft de getuige niet gezien, maar wel heeft hij schoten gehoord. 'Ik denk dat het in totaal drie minuten duurde voordat de politie er was. Daarna hoorde ik schoten, maar ik heb verder niets van de arrestatie gezien. Ik ben toen teruggerend naar mijn visplek, heb mijn spullen gepakt en ben naar huis gegaan.' De politie kan dit verhaal niet bevestigen. Een woordvoerder laat weten dat de zaak momenteel wordt onderzocht. LEES OOK: ‘Ik was met mijn moeder in de keuken en toen hoorde ik schoten’