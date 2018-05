Deel dit artikel:











Brand in schuur Monster Veel rook bij brand in schuur | Foto: Regio 15 De ezels zijn op een veilige plek neergezet | Foto: Regio 15

MONSTER - In Monster heeft zondagmorgen brand gewoed in een schuur. Volgens de nieuwssite Regio 15 is de brand ontstaan in een koelkast die in de schuur aan de Molenweg stond.

Twee ezels zijn in veiligheid gebracht. Twee katten waren zondagmorgen nog zoek. Op het schuurtje liggen asbestplaten, daarom zijn de brandweermensen voor de zekerheid schoongespoten.Het asbest wordt afgevoerd in plastic tonnen. Hoe groot de schade is, is niet bekend.