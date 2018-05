Deel dit artikel:











LIVEBLOG: Roda JC - ADO Den Haag Lex Immers (rechts) en Bjorn Johnsen vieren een treffer tegen PSV. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Lukt het ADO Den Haag om zich te plaatsen voor de play-offs? De formatie van Fons Groenendijk strijdt met SC Heerenveen en PEC Zwolle om twee tickets voor het seizoenstoetje. ADO neemt het zondagmiddag op de laatste speeldag van de eredivisie in Kerkrade op tegen Roda JC. Aftrap is om 14.30 uur. Alles over dat duel is te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.

Voor laptop/computergebruikers: scroll met je muis in het liveblog om oudere berichten te lezen.