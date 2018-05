Deel dit artikel:











Auto op zijn kant op Maanweg Den Haag Auto op zijn kant bij oprit A12 in Voorburg | Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Maanweg bij de oprit van de A12 in Den Haag is zondagmiddag een auto op de zijkant beland. De automobilist vloog uit de bocht en ramde een verkeerslicht. Hij is daarbij gewond geraakt.

In eerste instantie werd gedacht dat de brandweer de auto open moest knippen, maar de bestuurder kon uit de auto worden gehaald. Het gaat om een 74-jarige man, hij is in de ambulance nagekeken en naar het ziekenhuis vervoerd.Volgens de politie gaf de man gas in plaats van te remmen.