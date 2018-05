Gewonden en mogelijke dader steekpartij nog in ziekenhuis

DEN HAAG - Alle drie de gewonden van het steekincident op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag liggen zondag nog in het ziekenhuis. Dat meldt de politie.

De identiteit van het derde slachtoffer is zondag ook bekendgemaakt. Het gaat om een 35-jarige man uit Den Haag. De andere twee slachtoffers zijn een 21-jarige Zoetermeerder en een 41-jarige Hagenaar.

De 31-jarige vedachte is op dit moment ook nog onder medische behandeling. Hij wordt verhoord over zijn motief en de achtergronden van het incident. Ook vindt uitvoerig onderzoek plaats naar de achtergronden van de verdachte zelf en heeft een doorzoeking plaatsgevonden in zijn woning.

In het belang van het onderzoek wil de politie verder geen nadere details geven over wat er zaterdag precies is gebeurd. De 31-jarige vermoedelijke dader stak zaterdag drie mensen neer en werd door de politie neergeschoten.