Opstelling ADO: Goppel blijft rechtsback, Zwinkels zit op de bank

Thijmen Goppel in actie namens ADO Den Haag. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk heeft niet gesleuteld aan zijn opstelling. Op bezoek bij Roda JC treedt de Haagse formatie aan met hetzelfde team dat vorige week thuis gelijkspeelde tegen landskampioen PSV (3-3). Thijmen Goppel neemt als rechtsback opnieuw de plek in van Tyronne Ebuehi, die nog altijd niet inzetbaar is.

In de aanval heeft Groenendijk zijn keuze andermaal op Erik Falkenburg laten vallen als linksbuiten. Robert Zwinkels maakt voor het eerst sinds zijn blessure weer bij de selectie. De doelman zit op de bank, Indy Groothuizen krijgt nog steeds het vertrouwen onder de lat.

Opstelling Roda JC: Jurjus; Kum, Banggaard, Auassar, Vansteenkiste; Gnjatic, Gustafson, Ndenge; Rosheuvel, Schahin, Avdijaj.

Opstelling ADO Den Haag: Groothuizen; Goppel, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen, Falkenburg.

Mis niks van Roda JC - ADO Den Haag

Het eredivisieduel Roda JC - ADO Den Haag is zondag vanaf 14.30 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl en voormalig ADO-speler Kevin Visser doen verslag vanuit het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Ook via de socials (Twitter, Facebook en Instagram) van Omroep West Sport mis je niets.

LEES OOK: Immers en Beugelsdijk gaan gebroederlijk tekeer bij ADO: 'Zo slopen we de tegenstander'