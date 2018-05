Wateroverlast Zuid-Holland: 'Drie keer per dag met een waterstofzuiger door de kelder'

DEN HAAG - Straten die blank staan, forse regenbuien, opborrelend water, kelders die volstromen. Driekwart van de ondervraagden ondervindt overlast door rioolwater. Dat blijkt uit een onderzoek van de regionale omroepen en de NOS.

Aan het onderzoek deden meer dan 1700 mensen mee. Een meerderheid zegt serieuze problemen te ervaren door regenwater dat soms in hun kelder of kruipruimte komt, door straten die blank staan of door water dat soms zelfs hun woning binnenloopt.

In de stad Den Haag zegt dertig procent van de ondervraagde mensen bij elke stevige regenbui last te hebben van problemen met het riool. Ruim een derde heeft nog eens meer dan eenmaal per jaar problemen.



Water in de kruipruimtes

Zoals de bewoners van een groot aantal woningen aan de Laan van Meerdervoort. Zij hebben sinds december ernstige problemen. Daar is om nog onbekende reden vanaf toen het grondwaterpeil gestegen, blijkt uit eigen metingen van de huiseigenaren. Met als gevolg dat water in de kruipruimtes staat en van daaruit in de kelders loopt. Zij hebben hierover meerdere malen geklaagd bij de gemeente.

De bewoners krijgen naar eigen zeggen echter steeds verschillende antwoorden. De ene keer zou het aan nieuwe riolering liggen die minder grondwater absorbeert, de andere keer zou het aan het aan toenemende hevige regenbuien liggen. Een oplossing is er dan ook nog niet. 'We dachten dat we een gezamenlijk probleem zouden hebben. Maar de gemeente zegt: 'jullie hebben een probleem en wij niet', aldus bewoner André Harder.



Ingenieus systeem

Bij Harder zorgt het gestegen grondwater voor grote problemen in de kruipruimte. Bovendien loopt het vanuit die kruipruimte in zijn kelder. Daarom heeft hij een ingenieus systeem bedacht van drainagebuizen, opvangputten en pompen om overtollig water terug te pompen in het riool.

Veel van zijn buren kampen met vergelijkbare problemen. Daarom moeten ze allemaal noodmaatregelen treffen. Corrie Koene – een paar huizen verderop – moet bijvoorbeeld drie keer per dag met een waterstofzuiger naar de kelder om grondwater weg te halen. 'Eigenlijk denk ik: de gemeente is er voor de burger. Maar er wordt aan onze problemen geen aandacht geschonken', zegt zij.



Particulieren zelf verantwoordelijk voor kelders

Volgens waterexpert Oscar Kunst van Stichting Rioned, de koepel voor waterbeheer en riolering in Nederland, zijn gemeenten lang niet in alle gevallen verantwoordelijk om wateroverlast te voorkomen. Zo zijn particulieren zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken van hun kelders.

De gemeente Den Haag stelt dat vooral hevige regenbuien de oorzaak van de problemen is. Daarom is het streven water bij heftige buien op straat op te vangen en later af te voeren. Een 'aandachtspunt', aldus het stadhuis, is water dat bij extreme weersomstandigheden via de openbare ruimte gebouwen binnenstroomt. Dat moet worden voorkomen. Daarom wordt het rioolstelsel aangepast. Ook de gemeente wijst er in een reactie op dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor hun kelders.



Nieuwe problemen

Volgens een woordvoerder is het streven van de gemeente dat het grondwater zeventig centimeter onder het maaiveld staat – zeg maar het wegdek. Als het structureel hoger komt te staan, wordt onderzocht of maatregelen kunnen helpen. Maar dat wil niet zeggen dat dit altijd mogelijk is, erkent het stadhuis. Tegelijk wijst de woordvoerder erop dat het gaat om een 'complexe materie'. Eventuele maatregelen kunnen ook weer voor nieuwe problemen zorgen. Bijvoorbeeld aan funderingen van woningen. Wel gaat de gemeente de informatie aan bewoners over wat zij kunnen doen, verbeteren, is de belofte.

Voor veel partijen in de gemeenteraad is dit nog niet voldoende. D66, Haagse stadspartij en CDA zijn al een tijd bezig om de gemeente ertoe te bewegen meer verantwoordelijkheid te nemen. 'Wat kan je als gemeente doen om die mensen tegemoet te komen en ervoor te zorgen dat de grondwaterstand naar beneden gaat', aldus CDA-raadslid Danielle Koster in een toelichting.



Droge voeten houden

De partijen wijzen er ook op dat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor het droog houden van de kelders. 'Maar je ziet over de hele stad dat mensen veel overlast ondervinden, ook als ze zelf hebben geïnvesteerd. Daarom vind ik dat je wel moet gaan kijken naar de toekomst: wat kan je als gemeente doen om ervoor te zorgen dat die mensen droge voeten houden', aldus Koster.

Zij wil dat de gemeente samen met het Hoogheemraadschap van Delfland gaat kijken of er bijvoorbeeld meer water kan worden weggepompt of dat er extra bergingen kunnen komen. Ook zouden meer grachten kunnen worden aangelegd in de stad, is het idee. 'De gemeente moet meer verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat de kelders in de verschillende delen van de stad droog blijven.'



Per wijk goede waterstand

Dat bekent volgens Koster 'ander beleid': per wijk kijken wat een goede waterstand is. Het raadslid: 'Nu heb je over de hele stad één peil, zeventig centimeter. En we merken dat dat gewoon niet goed is, dat dat niet werkt. Er moet een plan komen om ervoor te zorgen dat Den Haag ook de komende decennia droge voeten houdt. De problemen die mensen nu ondervinden, gaan de eigen verantwoordelijkheid te boven. Dat kunnen ze niet meer alleen oplossen. En dat mag je ook niet meer verlangen van mensen. Daarom moet de gemeente gaan kijken hoe de stad wel droogt blijft.'