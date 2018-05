Deel dit artikel:











ADO Den Haag plaatst zich voor play-offs door overwinning op Roda JC Feest in de kleedkamer van ADO: de play-offs zijn bereikt! (Foto: Soccrates Images) Bjorn Johnsen zorgt op bizarre wijze voor de 0-1. (Foto: Soccrates Images) Lex Immers kopt uit een corner de 0-2 binnen. (Foto: Soccrates Images) Lex Immers is het mannetje na de 0-2 tegen Roda JC. (Foto: Soccrates Images) Bjorn Johnsen tekent voor zijn tweede en ADO's derde doelpunt. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Voor het eerst in zeven jaar heeft ADO Den Haag zich voor de play-offs om Europees voetbal geplaatst. In de laatste speelronde van de eredivisie wonnen de Hagenaars zondag hun uitwedstrijd tegen Roda JC: 2-3. Daarmee zijn ze als zevende geëindigd. In de eerste ronde van de play-offs wacht ADO een tweeluik tegen het als zesde geëindigde Vitesse.

ADO Den Haag heeft de overwinning op Roda JC voor een groot deel te danken aan Bjørn Johnsen. De spits uit Noorwegen scoorde in Kerkrade twee keer en sloot de reguliere competitie af met negentien doelpunten. Alleen AZ-speler Alireza Jahanbakhsh (21 goals) was vaker trefzeker in de eredivisie. Bij rust leidde ADO al met 0-3. Johnsen trof tweemaal doel en Lex Immers tekende voor de tweede treffer. Aan de eerste goal van Johnsen ging een enorme blunder van doelman Hidde Jurjus vooraf.





Spannend Roda JC won in de tweede helft nog wat aan vertrouwen voor de play-offs tegen degradatie. Dani Schahin en Simon Gustafson maakten de wedstrijd nog even spannend.

PEC Zwolle is de grote verliezer geworden op de laatste speeldag. De ploeg van trainer John van 't Schip verloor in Alkmaar met 6-0 bij AZ. SC Heerenveen, dat met 2-3 verloor van Feyenoord, zakte naar de achtste plaats. PEC Zwolle daalde af naar de negende plek en valt daardoor buiten de play-offs. Scoreverloop Roda JC - ADO Den Haag 2-3 (0-3): 0-1 Johnsen (3'), 0-2 Immers (23'), 0-3 Johnsen (34'), 1-3 Schahin (56'), 2-3 Gustafson (strafschop, 61') Roda JC: Jurjus; Kum, Banggaard, Auassar, Vansteenkiste (Engels, 81'); Gnjatic (Dijkhuizen, 73'), Gustafson, Ndenge; Rosheuvel, Schahin, Avdijaj ADO Den Haag: Groothuizen; Goppel, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker (Hooi, 63'), Johnsen (Lorenzen, 63'), Falkenburg (N. Kuipers, 90+2') Gele kaart(en): Meijers (ADO Den Haag) Rode kaart(en): n.v.t. Scheidsrechter: Manschot Toeschouwers: 13.794 (Parkstad Limburg Stadion, Kerkrade) LEES OOK: LIVEBLOG: Roda JC - ADO Den Haag