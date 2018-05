Toch nog mooie verjaardag nadat skelter gestolen was

WASSENAAR - De gestolen skelter uit Wassenaar is nog niet teruggevonden, maar de nu 9-jarige Vincent heeft zondag toch een leuke verjaardag. Vader Dick meldt aan Omroep West dat met steun van de fabrikant en de lokale dealer zaterdag een nieuwe skelter is aangeschaft.

Zondag is Vincent negen geworden en ter gelegenheid van zijn verjaardag hadden zijn ouders via Markplaats een skelter gekocht. Omdat je zo'n cadeau niet in huis kan verstoppen mocht Vincent er al mee rijden voor zijn verjaardag. Vader Dick zette de skelter 's avond terug in het schuurtje.

Afgelopen woensdag ging het mis. De skelter stond niet meer op de parkeerplaats ter hoogte van de Kuyperweg in Wassenaar. Vader Dick heeft nog in de buurt rondgefietst, want misschien hadden 'dronken jongens een grapje uitgehaald.' De blauwe skelter van het merk Berg, met twee rode stoeltjes, was echter spoorloos.



Poort op slot

Inmiddels rijdt Vincent weer in Wassenaar op zijn nieuwe skelter. Hij wordt nu wel in de tuin teruggezet en de poortdeur gaat op slot. De familie overweegt ook nog om een webcam op te hangen, 'want je weet maar nooit'