Groep de Mos: 'Haal initiatief Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet ook hierheen'

DEN HAAG - Groep de Mos/Hart voor Den Haag wil dat de gemeente Den Haag start met Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet op 4 mei. Volgens de partij heeft de Tweede Wereldoorlog diepe sporen nagelaten in Den Haag en zijn er genoeg verhalen te vertellen over vervolging, verzet en bevrijding.

In de Open Joodse Huizen staan de verhalen van voormalig joodse bewoners van de stad centraal. In Huizen van Verzet wordt verteld over het verzet. Getuigen, nazaten, voormalige en huidige bewoners vertellen hun persoonlijke verhaal. In Amsterdam zijn er 170 locaties en is het een succes.

'Ook Den Haag heeft een verhaal om door te geven in de vorm van sprekende herdenkingen', zegt Janice Roopman, raadslid van Groep de Mos/Hart voor Den Haag. Zij zal daarom schriftelijke vragen indienen, zodat deze kleinschalige bijeenkomsten in woonkamers, café's en andere historische locaties ook in Den Haag in 2019 worden georganiseerd.



Joodse gemeenschap

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Den Haag gebombardeerd, er werden woningen gesloopt en in het laatste oorlogsjaar raakte Den Haag in volledig verval. Voor de oorlog was er een joodse gemeenschap van ongeveer 17.000 joden in Den Haag. Ruim 14.000 van hen werden gedeporteerd. Ongeveer 10.700 Haagse joden, waaronder 1.700 kinderen, zijn in concentratiekampen omgekomen.

LEES OOK: Het verhaal achter de Waalsdorpervlakte