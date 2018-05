Deel dit artikel:











ADO komende woensdag thuis tegen Vitesse voor Europees ticket Fons Groenendijk eindigde zevende met ADO Den Haag dit seizoen (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag speelt komende woensdag om 18:30 de eerste wedstrijd in de strijd om Europees voetbal. Vitesse komt dan naar het Cars Jeans Stadion toe. De return bij Vitesse in de Gelredome is zaterdag om 18.30 uur.

Mocht ADO het tweeluik met de Gelderse ploeg positief doorstaan dan wacht de winnaar van FC Utrecht - SC Heerenveen. De finalewedstrijden van de play-offs zijn op dinsdag 15 mei en zaterdag 19 mei. De winnaar van de finale mag op donderdag 26 juli aantreden in de voorrondes van de Europa League. Programma:

Woensdag 9 mei 18.30: ADO Den Haag - Vitesse

Zaterdag 12 mei 18.30: Vitesse - ADO Den Haag LEES OOK: ADO Den Haag plaatst zich voor play-offs door overwinning op Roda JC