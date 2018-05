Deel dit artikel:











Beachvolleybal: Keizer en Meppelink verliezen finale in Mersin Sanne Keizer. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn er niet in geslaagd het World Tour-toernooi in het Turkse Mersin te winnen. Het Haagse koppel gaf in de finale een set voorsprong uit handen tegen het Oostenrijkse tweetal Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig: 21-18, 23-25, 12-15.

Keizer en Meppelink wonnen nog nooit samen een evenement uit de World Tour. In Turkije kwam daar ondanks een goede start geen verandering in. De 33-jarige Keizer keerde deze winter officieel terug in het zand nadat ze in 2013 haar loopbaan had beëindigd. De laatste jaren speelde ze nog wel incidenteel toernooien. LEES OOK: Madelein Meppelink en Sanne Keizer in finale Mersin