Fons Groenendijk: 'ADO heeft deze play-offwedstrijden verdiend!' Fons Groenendijk en Tom Beugelsdijk kijken uit naar het treffen met Vitesse komende woensdag (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - 'We hebben deze twee spannende wedstrijden verdiend', waren de woorden van Fons Groenendijk vlak na Roda JC - ADO Den Haag. De trainer van de Haagse ploeg werd zevende in de eredivisie en mag komende woensdag tegen Vitesse play-offvoetbal spelen. Hij wil die wedstrijd een uitverkocht eigen huis. 'Kom naar het stadion', zegt de Leidenaar tegen de ADO-supporters. 'We hebben hier hard voor gewerkt. Nu moeten de mensen ons steunen in een vol stadion.'

De tweede helft was het nog even billenknijpen voor de oefenmeester. ADO liet Roda JC tot 2-3 terugkomen na een 0-3 voorsprong in de rust. Groenendijk zat dan ook niet rustig op de bank: 'Ik ben nu wel bekomen van de schrik. Door de ruststand en uitslagen op andere velden sloop de gemakszucht erin bij ons. Roda ging ook behoorlijk goed voetballen. Gelukkig hebben we onzelf overeind gehouden en die prachtige zevende plek gehaald.' Voor de trainer is het ook een persoonlijk succes. 'Als voetballer was ik gewend om voor Europees voetbal te voetballen', vertelt Groenendijk. 'Als trainer ben ik alleen in het rechterrijtje geëindigd. Dus dit is ook persoonlijk bijzonder.'