Deel dit artikel:











Johnsen uit voorzorg gewisseld, 'play-offs belangrijker dan topscorerstitel' Bjørn Johnsen eindigt dit seizoen op negentien treffers (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Bjørn Johnsen is door Fons Groenendijk uit voorzorg naar de kant gehaald. De wissel na 63 minuten deed veel wenkbrauwen fronsen. De spits heeft last van zijn enkel. 'De play-offs zijn belangrijker dan de topscorerstitel', was de reactie van ADO Den Haag.

Johnsen is in de strijd om de Nederlandse topscorerstitel tweede geworden. AZ-speler Alireza Jahanbakhsh maakte vandaag een hattrick tegen ADO-concurrent PEC Zwolle. Johnsen zei in een eerder interview met Omroep West al: 'Ik zou blij zijn als Jahanbakhsh volgende week scoort en PEC uitschakelt waardoor wij play-offs gaan spelen.' Johnsen eindigt het seizoen met negentien treffers, Jahanbakhsh maakte er 21.

LEES OOK: Fons Groenendijk: 'ADO heeft deze play-offwedstrijden verdiend!' LEES OOK: ADO komende woensdag thuis tegen Vitesse voor Europees ticket