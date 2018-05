‘Verwarde man die drie mensen neerstak kwam uit Syrië’

DEN HAAG - De man die zaterdag in Den Haag drie mensen neerstak, stond bij de autoriteiten niet bekend als een potentiële terrorist. Dat meldt de NOS op basis van bronnen bij Justitie. Het zou daarbij gaan om een Syriër, die niet op de lijst van potentiële terreurverdachten staat.

De politie is een uitvoerig onderzoek begonnen naar de steekpartij en de man, waarbij al zijn 'verbale uitingen' worden nagagaan. Daarbij wordt ook terrorisme als mogelijk motief onderzocht, hebben verschillende bronnen laten weten. Zaterdagavond zou zijn woning zijn doorzocht.

De man is aanspreekbaar. Hij ligt in een ziekenhuis in Rotterdam, omdat hij in een been is geschoten door de politie. Hij is vastgeklonken aan zijn bed en wordt permanent bewaakt, zeggen bronnen. De politie wil dat niet bevestigen.