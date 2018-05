HBS dicht bij gevarenzone, Westlandia wint knotsgek duel

DEN HAAG - HBS verloor vandaag met 4-1 van OJC Rosmalen en staat nog maar twee punten boven de nacompetitieplaatsen. Westlandia kreeg vier tegendoelpunten, maar won wel. Het werd 5-4 tegen Be Quick 1887. Quick bleef tegen HSC'21 op 0-0 steken.

Binnen 25 minuten stonden 'de Kraaien' al met 3-0 achter. Ruben Schaken deed nog wel iets terug maar het mocht niet baten. Rosmalen liep uit na 4-1 en bracht HBS hierdoor veel schade toe. De laatste drie wedstrijden zijn cruciaal voor HBS. Er moeten punten worden gepakt om de nacompetitie te ontlopen.

Derde periodetitel

In de strijd om de derde periodetitel heeft Westlandia uitstekende zaken gedaan. De Westlanders zagen zaterdag concurrent Jong Vitesse punten verspelen en wonnen zelf met 5-4 van Be Quick. De ploeg van trainer Edwin Grünholz stond de gehele wedstrijd op voorsprong. Be Quick drong wel aan, maar de overwinning kwam nooit echt in gevaar.

Na negentig minuten voetballen tusen Quick en HSC stond de brilstand nog op het bord, De ploeg van Paul van der Zwaan heeft al vier wedstrijden niet gewonnen.

Scoreverloop Westlandia - Be Quick 1887 5-4 (2-1) 1-0 Bajic, 2-0 Ripson, 2-1 Van Vliet e.d. 3-1 Van der Zalm, 3-2 Careman, 4-2 Beeldstro, 5-2 Bajic, 5-3 Driever, 5-4 Driever

Scoreverloop Quick - HSC '21 0-0





Scoreverloop OJC Rosmalen - HBS 4-1 (3-0) 1-0 Schreuders, 2-0 Meerveld, 3-0 Meeuwsen 3-1 Schaken, 4-1 Van Kempen