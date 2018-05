Tweede deel werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust van start

DEN HAAG - Het tweede gedeelte van de werkzaamheden aan de weg van Kijkduin naar Houtrust gaat maandag van start. Sinds 26 maart is de gemeente Den Haag druk met de herinrichting van de route. Dit is nodig vanwege de aanleg van een nieuw riool, maar ook om de weg veiliger te maken.

Tijdens het tweede gedeelte is de Machiel Vrijenhoeklaan vanaf het tankstation afgesloten tot aan De Savornin Lohmanlaan. Het tankstation blijft wel bereikbaar.



Doorgaand verkeer over de route Kijkduin-Houtrust wordt omgeleid via de Laan van Meerdervoort, de Oude Haagweg, de Escamplaan en via de N14 en A4. Bus 23 en 24 worden omgeleid met tijdelijke haltes. Fietsers worden omgeleid over de Duinlaan en de Balsemienlaan.

Alle informatie is te vinden op de website kijkduinhoutrust.nl