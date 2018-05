Van As: 'Geen concrete belangstelling voor sterspelers van ADO'

DEN HAAG - Met het bereiken van de play-offs voor Europees voetbal heeft ADO Den Haag niet alleen vriend en vijand verrast. Ook technisch manager Jeffrey van As hield een jaar geleden geen rekening met dat scenario. 'Boven verwachting', noemt hij de prestatie van ADO. 'Voor het seizoen hebben we gewoon eerlijk gezegd: spelen tussen plaats 9 en 12 moet mogelijk zijn, als alles meezit. En we hebben het toch nog voor elkaar gekregen om zelfs nog een stapje hoger te gaan.'

ADO gaat vanzelfsprekend met een uitstekend gevoel de play-offs in. Komende woensdag wacht in Arnhem een ontmoeting met Vitesse. 'Dit geeft heel veel zelfvertrouwen', aldus Van As over de overwinning op Roda JC (2-3). 'Tuurlijk zijn we blij en vieren we best wel feest, maar de focus is nu alweer op woensdag. Want die staat zo weer voor de deur.'

Vreest hij een vertrek van enkele sterkhouders? 'De meeste spelers hebben wij transfervrij binnengehaald, en nu zouden ze dan miljoenen waard zijn. Een aantal spelers heeft een heel goed seizoen. Jongens die doelpunten maken staan wellicht in de belangstelling van andere clubs. Maar tot nu toe is het nog steeds niet zo dat iemand een concreet bod heeft neergelegd.'

LEES OOK: Johnsen uit voorzorg gewisseld, 'play-offs belangrijker dan topscorerstitel'