'Stiekem een Irish coffee', feest bij Leo's koffiehuis na winst ADO De champagne wordt ontkurkt bij het Haagse koffiehuis Leo. (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - "Het gaat me geld kosten om een nieuw paspoort aan te schaffen', was er te horen bij Leo's koffiehuis. Alsof Europees voetbal al zeker was, werd de overwinning op Roda JC gevierd. Eigenaar Leo hield het niet droog. 'De tranen staan in mijn ogen. Ik heb een groengeel hart, dan is dit het mooiste wat er is.'

Na het laatste fluitsignaal werd alles uit de kast gehaald. Het bier en de champagne vloeiden rijkelijk. Een bezoeker van het koffiehuis was in de zevende hemel: 'Een van de mooiste dagen van mijn leven. Net alsof je gaat trouwen.'