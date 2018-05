Buurtbewoners: 'Verdachte steekpartij was onruststoker en schreeuwde vaker Allahoe akbar'

DEN HAAG - De 31-jarige Hagenaar die ervan verdacht wordt zaterdag drie mensen te hebben neergestoken bij de Haagse Hogeschool, zorgde al langer voor overlast in zijn buurt. Buurtgenoten herkennen de man van een foto, die rondgaat op internet. Op die foto is de messentrekker net door de politie in zijn been geschoten. Eén buurtgenoot van de man waarschuwde al vaker de politie voor de 31-jarige Hagenaar, vertelt hij zondag tegen Omroep West.

De verdachte is volgens de politie bij hen bekend vanwege zijn verwarde gedrag. De NOS meldt op basis van bronnen binnen justitie dat de man een Syriër is, die niet op de lijst van potentiële terreurverdachten staat. Eerdere incidenten lijken er op te wijzen dat het om een verwarde man gaat. Maar een buurtgenoot trekt een andere conclusie: 'Als hij nu de eerste is die in Nederland een aanslag heeft gepleegd, dan zat mijn gevoel toch goed'.

Afgelopen december belde de man de politie toen de 31-jarige Hagenaar op straat 'Allahoe akbar' liep te roepen. Kort daarna liep de man 'opgefokt' in de buurt van zijn huis in het centrum van Den Haag, vertelt hij. Twee maanden later, in februari, gooit de man zijn complete huisraad via het raam, de straat op. 'Hij had luide Arabische muziek opstaan', zegt een andere buurtbewoner. Ook toen zou hij weer constant 'Allahoe akbar' hebben geroepen. Hij concludeert: 'Volgens mij ging het in korte tijd bergafwaarts met de man, ergens is het ook wel tragisch.'



Huis afgesloten

Sinds dat incident zou de man niet meer in zijn huis wonen. Toch werd hij door een omwonende afgelopen week nog in het wooncomplex gezien om een tweezitsbank weg te halen. 'Hij had dus nog een sleutel', concludeert de man.

Het huis is nu afgesloten. De politie heeft de deur verzegeld. Aan de buitenkant van het gebouw is te zien dat de openslaande deur is dichtgespijkerd met hout. Verschillende bewoners van het wooncomplex hebben zaterdag aan het eind van de middag gezien dat een arrestatieteam het complex binnenging.



Agent met vrijetijdskleding

Een andere buurtgenoot vertelt dat hij een van de agenten herkende als dezelfde man die ingreep bij de steekpartij op het Johanna Westerdijkplein. 'Ik stond met hem in de lift en herkende hem aan zijn vrijetijdskleding.' Een ander vertelt dat hij de mannen de deur van het appartement zag openbreken: 'Ze hadden helmen en schilden en alles'. Zelf werd hij ook gelijk door een van de agenten weer zijn huis in geduwd.

De politie wil niet reageren op het verhaal van de buurtbewoners. 'Het lopende onderzoek geeft niet de ruimte om te reageren, op dit moment', laat een woordvoerder weten.

LEES OOK: 'Ik draaide mij om en zag dat een man zijn keel werd doorgesneden'