Beugelsdijk en El Khayati hebben zin in de play-offs: 'Thuis knallen tegen Vitesse'

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk heeft zin in het tweeluik tegen Vitesse. De verdediger van ADO Den Haag liet na de wedstrijd weten dat: 'Dat hij trots is op de supporters' en 'woensdag gaat knallen.' Nasser El Khayati was nuchter na het treffen met Roda JC. 'Ik ga pas optimaal genieten na de play-offs. Eerst maar eens kijken hoever we daar kunnen komen.'

Beugelsdijk had het tijdens de wedstrijd 'benauwd' nadat Roda tot 3-2 was gekomen. 'Het begon in de kop te zitten', zegt de Hagenees. 'Roda kwam terug en had ook nog dat penaltymoment. 'Toen hoorde ik dat AZ 5-0 voorstond viel er een last van mijn schouders. Toen wist ik het. Dit gaat niet meer mis.'

El Khayati is blij met de tegenstander van woensdag. 'Ik heb liever Vitesse dan Heerenveen', aldus de middenvelder. 'Na de play-offs ga ik pas terugkijken. Eerst spelen we twee finales en kijken we hoever we kunnen komen. Heerlijk dat we tot het laatst ergens voor spelen.'

LEES OOK: ADO komende woensdag thuis tegen Vitesse voor Europees ticket