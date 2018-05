Deel dit artikel:











ADO-selectie sfeervol opgewacht door supporters De supporters van ADO zijn klaar voor de play-offs (foto: Soccrates Images) Indy Groothuizien zwaait met een supportersvlag (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - De selectie van ADO Den Haag is bij het Cars Jeans Stadion met luid gezang opgewacht door de eigen aanhang. De supporters lieten onder andere: 'helemaal niets in Amsterdam' en 'nooit meer naar Twente' horen. ADO speelt komende woensdag het eerste duel in de strijd om een Europees ticket.