VVD in Den Haag eist uitleg over dader steekpartij, PVV wil debat met Krikke

DEN HAAG - De VVD in de Haagse gemeenteraad wil opheldering over de man die zaterdagmiddag drie mensen verwondde tijdens het steekincident op het Johanna Westerdijkplein. Zo wil raadslid Frans de Graaf weten waarom de vermoedelijke dader vrij kon rondlopen, terwijl de politie later erkende dat het om een 'verwarde man' ging. De Haagse PVV heeft een debat aangevraagd met Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag.

De Graaf: 'Het is een verschrikkelijk misdrijf. Het is belangrijk dat duidelijk wordt wat er precies is gebeurd, wat de toedracht was en wat de motieven van de dader waren.' De VVD'er heeft zondagavond schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Hij wil verder weten wat bekend was over de dader, of hij is 'gediagnosticeerd' en zo ja, wat dan het ziektebeeld is en of hij onder behandeling was bij een GGZ-instelling.

De Graaf wijst erop dat door getuigen is gemeld dat de man 'Allahoe akbar' riep en heeft geprobeerd om iemands keel door te snijden. Daarom moet er wat hem betreft opheldering komen over de vraag of dit klopt. En als dat dan zo is, waarom er dan geen sprake is van 'een daad met terroristisch motief'.



Banden met terrorisme

Ook moet het stadsbestuur duidelijk maken of de vermoedelijke dader banden heeft met radicale moslims of terroristische organisaties. Verder moet er helderheid komen over de vraag of hij familie, vrienden of bekenden heeft in Den Haag, of die ook 'verward' zijn en als dat zo is, of ze in de gaten worden gehouden.

De liberaal wil bovendien weten of de man een verblijfsvergunning heeft en of die eventueel kan worden ingetrokken, zodat hij kan worden uitgezet.



PVV wil debat

De Haagse PVV heeft een debat aangevraagd met burgemeester Pauline Krikke. De partij vindt dat de burgemeester 'het één en ander heeft uit te leggen' en wil weten of de burgemeester extra veiligheidsmaatregelen treft.

'Dit zaakje stinkt aan alle kanten', zegt fractievoorzitter Karen Gerbrands. 'De dader is een Syrische asielzoeker die volgens getuigen allahoe akbar riep en willekeurige onschuldige mensen de keel doorsneed. Zwaar bewapende antiterreureenheden van de politie waren aanwezig bij zijn arrestatie. En terwijl het bloed op straat nog niet was opgedroogd wist de burgemeester meteen te melden dat het niet om een islamitische terreuraanslag, maar om de actie van een zogenaamde verwarde man zou gaan. Als zij de Haagse bevolking bewust heeft voorgelogen dan is dat onacceptabel. Mensen in Den Haag moeten op de burgemeester kunnen vertrouwen. Dit vertrouwen staat nu ter discussie.

