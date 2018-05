Oud-spits van ADO Lambert Maassen overleden

DEN HAAG - Voormalig ADO-speler Lambert Maassen is afgelopen zaterdag overleden. De aanvaller speelde een belangrijke rol in het elftal van Erns Happel halverwege de jaren zestig. Hij won onder de Oostenrijker de KNVB-beker en eindigde meermaals in de top drie van de eredivisie. Maassen is 76 jaar geworden.

In 1963 maakte de Brabander de overstap van PSV naar ADO Den Haag. Hij speelde tot 1969 in het Zuiderpark. In dat jaar moest hij stoppen met voetballen door een blessure. Hij speelde in totaal 151 wedstrijden voor ADO en scoorde daarin 51 keer. In 1968 won hij met de residentieclub de beker door de finale met 2-1 van Ajax te winnen.

Hij speelde in de zomer van 1967 met ADO als San Francisco Golden Gate Gales in een Amerikaanse voetbalcompetitie. Hier stond Maassen bekend als 'the man with the golden head', vanwege zijn kopkracht. Hij speelde ook twee Europa Cup II-duels voor de Haagse club.

Hij had aan het einde van zijn leven zware gezondheidsproblemen en overleed afgelopen zaterdag in zijn woonplaats Geldrop. De oud-spits wordt aanstaande vrijdag begraven in Heeze, na een openbare dienst.