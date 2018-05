West Wekker: ADO naar play-offs en meer bekend over verdachte steekpartij

DEN HAAG - Goedemorgen! Een nieuwe week staat weer voor de deur en een dag vol zon is aangebroken. Blik met de West Wekker nog even terug op het belangrijkste nieuws van zondag, zodat je niks hoeft te missen. Zo wordt er steeds meer bekend over de man die zaterdag drie mensen op straat neerstak en heeft ADO Den Haag zich geplaatst voor de play-offs.

1. Buurtbewoners van verdachte die drie mensen neerstak: 'Hij was een onruststoker en schreeuwde vaker Allahoe akbar'

De 31-jarige Hagenaar die ervan verdacht wordt zaterdag drie mensen te hebben neergestoken bij de Haagse Hogeschool, zorgde al langer voor overlast in zijn buurt. Buurtgenoten herkennen de man van een foto, die rondgaat op internet. Op die foto is de messentrekker net door de politie in zijn been geschoten. Eén buurtgenoot van de man waarschuwde al vaker de politie voor de 31-jarige Hagenaar, vertelt hij zondag tegen Omroep West.

2. ADO Den Haag plaatst zich voor de play-offs door overwinning op Roda

Voor het eerst in zeven jaar heeft ADO Den Haag zich voor de play-offs om Europees voetbal geplaatst. In de laatste speelronde van de eredivisie wonnen de Hagenaars zondag hun uitwedstrijd tegen Roda JC: 2-3. Daarmee zijn ze als zevende geëindigd. In de eerste ronde van de play-offs wacht ADO een tweeluik tegen het als zesde geëindigde Vitesse.

3. Groep de Mos: 'Haal initiatief Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet ook hierheen'

Groep de Mos/Hart voor Den Haag wil dat de gemeente Den Haag start met Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet op 4 mei. Volgens de partij heeft de Tweede Wereldoorlog diepe sporen nagelaten in Den Haag en zijn er genoeg verhalen te vertellen over vervolging, verzet en bevrijding.

4. VVD in Den Haag eist uitleg over dader steekpartij, PVV wil debat met Krikke

De VVD in de Haagse gemeenteraad wil opheldering over de man die zaterdagmiddag drie mensen verwondde tijdens het steekincident op het Johanna Westerdijkplein. Zo wil raadslid Frans de Graaf weten waarom de vermoedelijke dader vrij kon rondlopen, terwijl de politie later erkende dat het om een 'verwarde man' ging. De Haagse PVV heeft een debat aangevraagd met Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag.

5. Tweede deel werkzaamheden route Kijkduin-Houtrust van start

Het tweede gedeelte van de werkzaamheden aan de weg van Kijkduin naar Houtrust gaat maandag van start. Sinds 26 maart is de gemeente Den Haag druk met de herinrichting van de route. Dit is nodig vanwege de aanleg van een nieuw riool, maar ook om de weg veiliger te maken.

Weer: Het wordt een zonnige maandag met temperaturen van zo'n 25 graden en een matige oostenwind. Op de stranden kan in de middag een koel zeewindje opsteken.