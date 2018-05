Beachvolleybal: Haags duo Brouwer/Meeuwsen pakt titel op Huntington Beach

DEN HAAG - De Haagse beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben het toernooi van Huntington Beach op hun naam geschreven. In de finale van het vier sterrenevenement uit de WorldTour versloegen ze de regerende wereldkampioenen.

De Brazilianen Evandro Goncalves en André Loyola uit Brazilië werden met 21-16 en 21-15 opzij gezet. De twee Hagenaars, die in 2013 wereldkampioen waren, stonden voor de elfde keer op de WorldTour in de finale. Het is alweer de zesde keer dat ze er met het goud vandoor gaan.

