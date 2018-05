ADO-supporters starten petitie: 'Groenendijk Trainer van het Jaar'

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk moet gekozen worden tot Trainer van het Jaar. Dat vinden ADO-supporters Bart en Anouk Bakker. Vader en dochter zijn een petitie gestart.

Bart (54) en Anouk (19) waren het hele weekend in Kerkrade, waar ADO in de wedstrijd tegen Roda JC de play-offs voor Europees voetbal veilig stelde. En die prestatie kan voor een groot deel op het conto van Groenendijk worden bijgeschreven vindt Bart Bakker. ‘Die zevende plaats die ADO behaald heeft, is een bijzondere prestatie.’ Bart Bakker, naar eigen zeggen ADO-fan in hart en nieren, snapt dan ook niet dat Groenendijk niet genomineerd is voor de Rinus Michels Award, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste trainer van de eredivisie. ‘Het zijn weer de standaard namen, Philip Cocu, Giovanni van Bronckhorst en John van den Brom. Altijd de grote clubs die aan bod komen.’

Het idee voor de petitie ontstond zondag in een lange file op de A2 toen de supporters van ADO op de terugweg waren van Kerkrade naar Den Haag. ‘We hebben daar een uur stilgestaan en al pratende met alle andere supporters die in de file stonden, kwamen we tot de conclusie dat we iets moesten doen om Groenendijk te eren. Ter plekke hebben we besloten een petitie te starten.’ Dochter Anouk zette de petitie met haar mobieltje gelijk online.



Eerbetoon

ADO-supporter Bakker weet nog niet of de petitie effect zal hebben. ‘Ik ga vandaag maar eens contact zoeken met de KNVB, om te kijken hoe het allemaal in elkaar steekt.’ De handtekeningen die met de petitie worden opgehaald wil Bakker overhandigen aan de ADO-trainer. ‘Wij als supporters zien deze actie als een eerbetoon aan Fons, los van het resultaat.’

De petitie tekenen kan hier:

https://www.petities24.com/alfons_groenendijk_trainer_van_het_jaar

