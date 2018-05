'Brand mogelijk doodsteek voor beddenwinkel Noordwijk'

NOORDWIJK - De brand van vorige zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor beddenwinkel Business Class in de Noordwijkse Hoofdstraat. Maandag doet de eigenaar van de beddenzaak aangifte bij de politie.

De felle brand veroorzaakte forse water- en rookschade in de bedrijfsruimte achter beddenwinkel Business Class. Ook moesten door de brand een restaurant en meerdere woningen worden ontruimd. Een nieuwe klap voor de beddenzaak, die begin januari last had van een groep stappers die de zaak binnendrong.

De brand kan wel eens het einde betekenen voor het beddenfiliaal, zegt woordvoerder Michael Heinicke. 'Het pand was niet verzekerd, dus de voorraad die is verbrand en schade aan de winkel kunnen we nergens verhalen. De komende tijd moet blijken of dit de doodsteek is voor de winkel.'



Mogelijk brandstichting

Er is nog niemand opgepakt voor de brand van vorige week. De politie houdt er rekening mee dat het vuur in de beddenzaak mogelijk is aangestoken. De politie zoekt nog getuigen.

LEES OOK: 'Ik heb niet geslapen, van de schrik', bovenbuurman over brand Noordwijk