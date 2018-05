Deel dit artikel:











Verslagenheid na tweede sigarettenroof in korte tijd: 'Je voelt je machteloos' Inbrekers richten ravage aan met sigarettenroof | Foto: Facebook-pagina Bruna Stevenshof in Leiden

LEIDEN - Bij het Bruna-filiaal in het winkelcentrum in de Leidse wijk Stevenshof is afgelopen weekend voor de tweede keer in korte tijd ingebroken. Ook nu hadden de dieven het op de sigarettenvoorraad gemunt. 'Heel erg vervelend dat dit wéér gebeurt', aldus medewerker Hennie Fles.

In de nacht van zaterdag op zondag werd Fles gebeld. Winkeldieven hadden de deurruit ingeslagen en vervolgens de sigarretenvoorraad geplunderd. 'Met mijn man ben ik naar de winkel gegaan. De politie kwam op hetzelfde moment aanrijden. We hebben er bijna de hele nacht gezeten', aldus Fles. Nog geen twee weken geleden werd de winkel ook al slachtoffer van een sigarettenroof. Om ervoor te zorgen dat dit niet nóg een keer gebeurt, wordt er gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen. 'Een rolluik plaatsen bijvoorbeeld. Of een mistkanon, zoals Paul Monnichmann, eigenaar van de winkel suggereert,' aldus Fles.

Verdrietig en machteloos Paul Monnichman en zijn vrouw Thea zijn met vakantie. Op hun Facebook-pagina laten zij weten dat zij zich 'verdrietig en machteloos voelen als je wordt gebeld door je personeel als er een tweede keer bij je is ingebroken.' Ook prijzen zij het optreden van Fles en de rest van het personeel: 'We zijn beretrots op Hennie, Corinne en Sabrina.' De politie onderzoekt de beelden, meldt mediapartner Unity. Het is nog onduidelijk of er verband bestaat tussen de vorige inbraak en die van afgelopen weekend.