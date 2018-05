Aanslag of daad door een verward persoon? Vier vragen en antwoorden over Malek F.

DEN HAAG - Waarom stak de 31-jarige Malek F. zaterdag drie mensen neer op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag? Was hij verward en wist hij niet wat hij deed, of was het een terroristische aanslag? Het antwoord moet blijken uit onderzoek naar de achtergronden van F. en van de verdachte zelf. De man ligt nog in het ziekenhuis. Daar wordt hij ook verhoord. De politie wil er maandag niks over zeggen.

Wat weten we eigenlijk over de verdachte, Malek F.?

Verschillende media melden dat Malek F. (31) uit Syrië komt. Hij woonde in een huis in een wooncomplex op de Lage Zand in Den Haag. Buurtbewoners vertellen dat hij vaker voor overlast zorgde. Een van hen waarschuwde in december de politie al eens voor F. In februari gooide hij zijn complete huisraad via het raam de straat op. Volgens verschillende getuigen had hij harde Arabische muziek opstaan en riep hij Allahoe Akbar (God is de grootste). Bij de politie was Malek F. bekend om zijn 'verwarde gedrag'.

Wie zijn de slachtoffers en hoe gaat het met ze?

De gewonden zijn een 21-jarige Zoetermeerder en twee Hagenaars van 35 en 41 jaar. De slachtoffers raakten ernstig gewond, maar zij zijn buiten levensgevaar, laat de politie weten. Een getuige vertelde zondag aan Omroep West dat hij zag dat Malek F. de keel van een van hen probeerde door te snijden. Het lijkt erop dat de slachtoffers willekeurig gekozen zijn.

Was de steekpartij een terroristische aanslag of de actie van een verwarde man?

Een terroristische aanslag is gestoeld op ideologische motieven. Die heeft als doel mensen angst aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. We weten op dit moment niet wat het doel was van Malek F. Al vrij snel na de steekpartij meldde de politie dat er 'op dit moment geen signalen zijn dat er meer speelt.' Volgens autoriteiten is Malek F. een verwarde man, terwijl ooggetuigen spreken van een koelbloedige actie. Zijn motieven worden op dit moment onderzocht. Dat hij verward was, dat lijkt wel vast te staan, kijkend naar incidenten in zijn verleden. Het een sluit het ander niet uit. Een verward persoon kan nog steeds een daad plegen die voldoet aan de kenmerken van een terreuraanslag.

Er werd Allahoe Akbar geroepen, dan is het een aanslag toch?