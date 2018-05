Gezocht: jouw familiekiekjes op het strand

DEN HAAG - Voor de nieuwe tentoonstelling 'Groeten uit Scheveningen' is het Haags Historisch Museum op zoek naar familiefoto's die zijn gemaakt aan het strand of de boulevard van Scheveningen. Daarmee willen ze de 200-jarige geschiedenis van de populaire badplaats in beeld brengen. Het museum roept bewoners van Scheveningen hun oude en recente familiekiekjes in te zenden.

Aanleiding voor de expositie is de verjaardag van Scheveningen. Precies 200 jaar geleden, in 1818, werd het eerste badhuis in Scheveningen gebouwd. Dat was het begin van de badcultuur in Nederland zoals we die nu kennen.

Den Haag viert deze verjaardag met veel festiviteiten en in musea in de stad zijn het hele jaar speciale tentoonstellingen te zien, zoals 'Groeten uit Scheveningen' in het Haags Historisch Museum.



Digitaal inzenden

Foto's kunnen tot 15 juni 2018 digitaal worden ingestuurd. Een selectie van deze foto's is te zien vanaf 30 juni tot en met 11 november 2018 in het Haags Historisch Museum.

