Katwijker (52) opgepakt na ruzie met kletsend duo: twee gewonden

KATWIJK - Een 52-jarige Katwijker is door de politie aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt een vrouw en een vriend van de vrouw te hebben geslagen. Volgens de slachtoffers zaten ze te praten op een bankje op de Koningin Julianalaan in Katwijk toen ze ruzie kregen met een flatbewoner. De man wordt verdacht van poging tot doodslag.

Deze 52-jarige Katwijker stormde naar buiten en sloeg de man en vrouw met een 'slagvoorwerp', meldt de politie. Wat dit voorwerp precies is geweest wil de politie niet zeggen. De bewoner is aangehouden.

Wel is duidelijk dat agenten rond 00.40 uur de melding kregen dat de vrouw gewond op straat lag. Ze was niet aanspreekbaar en werd met verwondingen aan haar hoofd naar een ziekenhuis gebracht. Ook de vriend was gewond aan zijn hoofd.