Jongen (6) gewond bij ongeluk attractie Duinrell Duinrell | Foto: Maarten Brakema

WASSENAAR - Bij een ongeluk in attractiepark Duinrell is zondag een 6-jarig jongetje gewond geraakt. Het slachtoffer liep verwondingen op bij een overdekte draaimolen in het pretpark. Hij werd daarna direct naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

'Dat wordt op dit moment onderzocht. Daarom is de attractie ook nog steeds gesloten', aldus een woordvoerder van Duinrell. Hoelang het onderzoek gaat duren, kan de woordvoerder niet zeggen. De attractie blijft gesloten zolang het onderzoek loopt. Duinrell heeft contact met de ouders van het slachtoffer. Volgens de woordvoerder is het jongetje inmiddels uit het ziekenhuis en maakt het hij het goed.