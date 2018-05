Deel dit artikel:











Nabestaanden Mitch Henriquez willen informatie over rechtsbijstand van alle betrokken agenten Advocaat Richard Korver met moeder (m) en oudste zus (l) van Mitch Henriquez bij het Justitieel Complex Schiphol. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Nabestaanden van Mitch Henriquez willen informatie over de rechtsbijstand die alle politiemensen kregen in de zaak van de overleden Arubaan. Maandag boog de Raad van State zich over het verzoek. Mitch Henriquez overleed in 2015 door politiegeweld. Alle agenten -zowel getuigen als verdachten- werden bijgestaan door advocatenkantoor Sjöcrona-Van Stigt.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

Richard Korver, de advocaat van de familie Henriquez, noemt het 'opmerkelijk' dat alle politiemensen rechtsbijstand kregen van één advocatenkantoor. 'Het is wel heel toevallig dat al die mensen bij hetzelfde kantoor terecht komen. Ik wil inzicht in hoe dat tot stand is gekomen. Of dat vrijwillig is gegaan of dat ze gestuurd zijn door de korpsleiding.' Volgens Korver hebben alle getuigen en verdachten van de politie een gelijke verklaring afgelegd. Behalve twee agenten die geen advocaat hadden. 'Deze twee getuigen hebben diametraal anders verklaard. Daarom wil ik mailverkeer zien tussen de afdeling juridische zaken en leidinggevenden. Ik wil dingen controleren.'

Gegevens weggelakt De politie heeft de gevraagde informatie verstrekt, maar alle persoonsgegevens zijn weggestreept. Ook zijn de tarieven van het advocatenkantoor doorgestreept. De nabestaanden zijn het daar niet mee eens. Ze denken ook dat er meer documenten zijn dan de politie openbaar heeft gemaakt. Volgens een juriste van de politie zijn passages onleesbaar gemaakt vanwege de persoonlijke levenssfeer van de betrokken agenten. 'We maken geen namen bekend van ambtenaren die geen publieke functie hebben,' zei de juriste bij de Raad van State. Volgens Korver zijn ook tijdstippen weggelakt in de aangeleverde stukken. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.