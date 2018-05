ADO-speler Immers onder de indruk: ‘Fantastisch onthaal! Dat zie je niet bij veel clubs’

DEN HAAG - De spelers van ADO Den Haag werden zondagavond na het behalen van de play-offs om Europees voetbal door honderden supporters als helden onthaald bij het stadion. ‘Het was een fantastisch onthaal. Dat zie je bij heel veel clubs niet’, zegt Lex Immers een dag na het feestelijke onthaal.

‘Een paar honderd meter voor het stadion zagen wij al een zee van mensen staan. Toen zij ons zagen kwamen ze naar ons toegerend. Dat was het moment voor ons om de bus ook te parkeren. Iedereen stond om de bus, slaan op de ramen, fakkels er bij. Binnen een paar minuten stond alles blank. Het was een fantastisch onthaal. Dat zie je bij heel veel clubs niet’, aldus de middenvelder die tegen Roda JC (2-3 winst) trefzeker was.

‘Het overtreft zeker mijn verwachtingen. In het seizoen met John van den Brom wonnen wij twee keer van Ajax. Toen stond de grote weg ook vol en deden wij er 45 minuten over om van de grote weg naar het stadion te komen. Gisteren deden wij er een uur en een kwartier over. Het overtreft eigenlijk wat ik had verwacht’, zegt de blonde ADO-speler.



Support ons naar finale

Woensdag speelt ADO Den Haag in de halve finale van de play-offs tegen Vitesse. De Haagse ploeg begint met een thuiswedstrijd. ‘Ik hoop dat iedereen naar het stadion toekomt en support ons naar de finale!’

