Deel dit artikel:











Opruimen asbest op daken en in tuinen Hazerswoude-Dorp begonnen Mannen in witte pakken verwijderen asbest na de brand in Hazerswoude-Dorp. (Foto: MediaTV)

HAZERSWOUDE-DORP - In Hazerswoude-Dorp is maandag begonnen met de sanering van tuinen en daken waar asbest op is gekomen tijdens de grote boerderijbrand vorige week woensdag. De straten en stoepen in de omgeving zijn vrijdag al schoongemaakt.